SAN BENEDETTO DEL TRONTO - «Il vero significato della parola sanità». È con questo incipit che il dottor Vito Maurizio Parato, direttore dell’Unità Operativa di Cardiologia nell’ospedale di San Benedetto del Tronto, inizia la sua lettera inviata al Corriere Adriatico per accendere i riflettori sullo stato di salute del sistema sanitario regionale. E per farlo, parte dalla cronaca. «Nella serata di sabato 4 marzo, dal nostro pronto soccorso abbiamo segnalato ai chirurghi vascolari dell’ospedale di Torrette un’anziana signora di 93 anni con un quadro di rottura dell’aorta, patologia con mortalità pari al 90% a qualsiasi età (figuriamoci a 93 anni)».



L’eccellenza



Scende poi nei dettagli il primario: «Il chirurgo di guardia ha deciso di accettare la signora e di operarla. Abbiamo dunque attivato l’eliambulanza, la paziente è entrata in sala operatoria e l’intervento (magistralmente eseguito dai colleghi di Ancona) ha restituito una signora ancora perfettamente vigile e con un buon decorso». Una sorta di “miracolo sanitario”, date le premesse. Ennesimo esempio plastico delle eccellenze che la nostra regione riesce ad esprimere. E lo conferma anche Parato: «Per aver visitato ospedali in quattro continenti, posso dire che in nessun altro Paese del mondo una paziente di 93 anni con rottura aortica sarebbe mai entrata in una sala operatoria. Questo caso fa onore al sistema sanitario marchigiano e – nello stesso tempo - incarna il vero significato della parola sanità». Significato che, tuttavia, viene troppo spesso annacquato dai giochi di potere che si fanno nel valzer delle nomine ai vertici delle strutture sanitarie. Nomine che la Regione dovrà fare, entro la fine del mese, per scegliere i nuovi direttori delle cinque Aziende sanitarie territoriali, e i dirigenti dell’Ars e del Dipartimento Salute. «Ma il valzer delle nomine non ha nessuna attinenza con il significato di sanità - colpisce duro il primario -. La parola sanità vuol dire esseri umani cui capita di accorgersi (generalmente all’improvviso) che una parte del loro corpo ha smesso di funzionare regolarmente e altri esseri umani – con esperienza acquisita nel tempo – che provano a riparare il guasto, restituendo una chance di sopravvivenza al proprio simile più sfortunato». Fissa i paletti e mira ad alzo zero: «È frequente tuttavia che il valzer delle nomine produca direttori generali o dirigenti amministrativi che non conoscono il prodotto finito di quella che chiamiamo sanità. E il prodotto finito è riparare il guasto, quindi restituire un essere umano al proprio percorso di vita, ai suoi affetti, alla sua vita sociale, al suo lavoro».



La trincea



La trincea di chi, quotidianamente, si confronta con le contraddizioni del settore. «La soddisfazione più grande per quelli che fanno il mio mestiere è incontrare una persona che – dopo il travaglio di una malattia, magari grave – ha ripreso il suo lavoro. Tutto il resto costituisce un contorno e comunque – anche se necessario - deve essere a supporto del prodotto finito delle aziende sanitarie». Ma non sempre, secondo il dottor Parato, è così. «I decisori politici e i vari direttori generali da essi prescelti devono preoccuparsi perché storie di guarigione, totale o parziale, avvengano tutti i giorni e non devono mai dimenticarsi degli operatori sanitari attraverso i quali tali storie si realizzano». Mette la sua esperienza a servizio di chi decide per individuare la ricetta adatta a rimettere al centro il vero significato della sanità. «Si è capito il significato di sanità quando ci si adopera perché i giovani medici non abbandonino la regione in cui si sono formati. Quando i direttori generali entrano nei pronto soccorso per toccare con mano il disagio degli operatori e l’attesa degli utenti». E ancora: «Quando si prendono sul serio, senza farne una disputa politica, le istanze di integrazione del personale o l’acquisizione di strumentazione che può facilitare il lavoro di diagnosi e di terapia degli addetti ai lavori». La chiusura della lettera inviata al Corriere la riserva al «plauso e ad un’attestazione di riconoscenza a tutti gli operatori sanitari delle Marche che, grazie al loro spirito di sacrificio e di abnegazione, fanno accadere ogni giorno storie come quella della signora ultranovantenne con la quale ho aperto questa lettera». Il vero significato della parola sanità.