Domani il Giro nelle Marche. La maglia rosa alla fine vale 265mila euro

ANCONA – Domani, con la tappa Tortoreto-Pesaro, il giro d’Italia arriva nelle Marche. Ma quanto valgono, in soldoni, le vittorie alla kermesse rosa? Alla domanda risponde l’indagine CupoNation Italia.“Abbiamo confrontato – si legge nella nota di CupoNation Italia - gli introiti dei vincitori del Giro 2018, rispetto a quelli di quest’anno e, a differenza di altri sport che aumentano le somme da un anno all’altro, quelli del Giro sono rimasti uguali. Al vincitore della competizione spettano infatti 265.668€, al secondo 133.412€ e al terzo 68.801€. Cifre ridotte rispetto ad altri sport e soprattutto rispetto al Tour de France, che permette al vincitore di portarsi a casa quasi il doppio: ben 450.000€.Fortunatamente però, non è solo la classifica generale a garantire dei guadagni agli atleti, ci sono infatti, altri introiti legati alle singole tappe. Nelle 21 previste per questo Giro 2019, si alterneranno anche queste altre possibilità di vittorie: Maglia rosa per un giorno: +2.000€; Maglia ciclamino: +1.000; Maglia azzurra: +5.000€; Maglia bianca (miglior giovane): 10.000€; Vincitori di tappa: 11.000€; Premio combattività: 10.000€; Traguardi volanti: 8.000€; Premio per la fuga: 7.000€Il vincitore generale 2018 è stato l’inglese Chris Froome, che tra i ciclisti risulta essere il più pagato, con uno stipendio di circa 5 milioni di euro l’anno”.