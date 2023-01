Defr e Bilancio di previsione della Regione Marche: sindacati pronti alla mobilitazione per il mancato confronto

ANCONA- Cgil, Cisl e Uil delle Marche sottolineano come la fase che ha preceduto la discussione e l'approvazione del Defr e del bilancio di previsione sia stata «caratterizzata per l'ennesimo anno (ormai il terzo) dalla totale mancanza di confronto reale con le organizzazioni sindacali».

LEGGI ANCHE: Lavoro e sindacati, preoccupa la situazione di Fabriano: incontri imminenti per Electrolux e Whirlpool

La nota

«Il Defr e il bilancio di previsione - si legge in una nota - rappresentano i principali atti di programmazione delle azioni politiche che la Giunta regionale intende mettere in pratica nel futuro. In una fase così delicata come quella che stiamo attraversando, e in un contesto socioeconomico molto complicato, rivestono un'importanza ed un significato ancora più rilevanti, stante l'assoluta necessità di selezionare bene gli interventi con un coinvolgimento proprio al fine di individuare e discutere insieme le priorità e provare a risolvere al meglio i numerosi problemi che si stanno presentando ai cittadini marchigiani. Nelle scelte annunciate - sottolineano - non c'è questo respiro. Ancora una volta, fuori dalle spese vincolate e obbligatorie, non si scorge alcuna precisa direzione e alcuna visione di futuro, sui tanti versanti in cui invece è ormai sempre più necessario intervenire in maniera decisa e chiara».