Danni causati dal vento forte: anche oggi più di 100 interventi dei vigili del fuoco in tutte le Marche

ANCONA - Lavoro senza soste. I vigili del fuoco anche oggi hanno proseguito gli interventi causati dal forte vento dei giorni scorsi. Oltre 100 gli interventi effettuati dalle 8 di questa mattina fino alle 19 di questa sera, di cui 60 effettuati nelle provincie di Ascoli Piceno e Fermo in cui rimangono da evadere circa 20 richieste.

Gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione

Le foto della gallery si riferiscono a:

Ascoli Piceno, rami pericolanti presso il campo di atletica leggera e rimozione guaina isolante dal tetto in parte scoperchiato.

Jesi, messa in sicurezza di un tetto a seguito della caduta del comignolo in cemento

Cingoli, albero pericolante. La casa sottostante era stata evacuata per pericolo caduta albero. Le persone sono potute rientrare in casa in sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 19:36

