Ecco cosa prevedono il decreto e il disegno di legge varati martedì da Palazzo Chigi

1 In cosa consiste il piano straordinario del governo per abbattere le liste di attesa e quando è stato varato?

Lo scorso martedì il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad un decreto declinato su 7 articoli e un disegno di legge di 15 articoli. Introducono misure ad hoc per abbattere i tempi di attesa per ricevere prestazioni sanitarie, diventati troppo lunghi nel post-pandemia.

2 Come cambia il funzionamento del Cup, il Centro unico per le prenotazioni che rappresenta il front office per ricevere le prestazioni sanitarie?

Per la prima volta viene introdotto l'obbligo di un Cup unico regionale o intraregionale con tutte le prestazioni disponibili del pubblico e del privato convenzionato. La differenza rispetto al passato riguarda il privato convenzionato, che finora non era presente o lo era solo in minima parte. Viene annullato il contratto con il privato accreditato che non provveda a inserire le prestazioni nei Cup pubblici».

3 Come funziona la presa in carico del paziente da parte del Cup?

Entro due giorni dall'erogazione della prestazione, il Cup deve attivare un sistema per richiamare il cittadino e richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata. Se le prestazioni non vengono erogate nei tempi previsti, le aziende garantiscono al cittadino la prestazione attraverso il ricorso all'intramoenia o al privato accreditato. C’è inoltre il divieto per le aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le agende.

4 Cosa succede al cittadino che non disdice una prenotazione e poi non si presenta?

Chi non effettua la visita o l’esame prenotato senza preavviso (tranne in casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta) dovrà pagare ugualmente il ticket. Un meccanismo simile nelle Marche era stato introdotto dalla giunta Ceriscioli con il nome bonus-malus.

5 Cos’è la Piattaforma nazionale per le liste di attesa?

Si tratta di uno strumento che verrà gestito dall’Agenas e che ha l'obiettivo di disporre per la prima volta di un monitoraggio puntuale dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Dialogherà con le piattaforme regionali.

6 Chi vigilerà sull’andamento del piano di recupero delle liste d’attesa?

Il piano introduce un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria alle dirette dipendenze del ministero della Salute. Verifica il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa. È autorizzato ad accedere a tutte le tipologie di strutture sanitarie per verificare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende su segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria utenti.

7 Come verranno recuperate le prestazioni arretrate?

Visite ed esami diagnostici potranno essere fatti anche di sabato e domenica, e prolungando la fascia oraria. Per evitare eccessi nell'attività in intramoenia è previsto che in ogni azienda ospedaliera le ore di attività libero professionale non superino quella ordinarie.

8 Come verranno incentivate le prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario?

Per gli operatori sanitari è prevista una fiscalità per l'orario aggiuntivo con una tassazione al 15% indipendentemente da reddito percepito. Il Sistema sanitario nazionale potrà avvalersi di specialisti ambulatoriali interni già in servizio. La loro tariffa orario può essere incrementata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi,

9 Come si concilierà questo piano con il tetto di spesa per il personale sanitario?

Il decreto incrementa la spesa per il personale di un importo pari al 15% dell'incremento del Fondo sanitario rispetto all'anno precedente. Dal 2025 il tetto di spesa viene abolito e sostituito da un altro meccanismo che non è di tipo vincolante ma legato alla programmazione delle aziende sulla base di un fabbisogno standard di personale sanitario.