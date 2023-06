Il Ct Mancini arriva ad Ancona, sarà con Acquaroli al Del Conero per le finali Scudetto Under 17

ANCONA- iL Ct della Nazionale Roberto Mancini e il Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli saranno presenti domani (23 giugno) allo stadio Del Conero di Ancona in occasione della finale Scudetto Under 17 tra Roma e Inter (calcio d'inizio ore 20) che sarà anche trasmessa in diretta su Dazn e sui canali della Figc.

L'incontro con la stampa

Entrambi, nell'intervallo della partita (20.45), incontreranno la stampa nella sala Sergio Roscani dell'impianto di Passo Varano. Sarà presente anche il presidente del Settore Giovanile Scolastico della Figc Vito Tisci. Nelle Marche, fino al 30 giugno, si assegneranno complessivamente 30 scudetti tra calcio e futsal maschili e femminili.