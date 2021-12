Omicron scoperta nelle Marche, due uomini infettati dalla temuta variante. I casi in due diverse province

ANCONA - Due casi di contagi da Omicron nelle Marche, la temuta variante Covid che sta mettendo in lockdown mezza Europa è stata scoperta all'ospedale di Torrette dal laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. I due campioni sequenziati appartengono a due infettati della provincia di Ancona e di quella di Ascoli Piceno. Lo fa sapere la Regione. Si tratta di due uomini. Complessivamente nella giornata odierna erano stati sequenziati 15 campioni. I due tamponi erano stati eseguiti venerdì scorso. È partito il tracciamento per individuare i contatti stretti dei soggetti. Il primo caso assoluto di Omicron nelle Marche era stato certificato dallo Spallanzani di Roma: una donna di Tolentino arrivata in Italia con volo dal Sudafrica.

