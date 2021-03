Piano vaccini dell'assessore, aggiornata la tabella di marcia anti-Covid: ecco quando tocca ai 70enni. AstraZeneca: 4 casi di complicanze

ANCONA «Nel mese di aprile arriveranno nella nostra regione 210mila vaccini che saranno interamente indirizzati a persone estremamente vulnerabili, disabilità gravi, familiari e caregiver». Ad annunciarlo è l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, che ha ri-aggiornato la road map della campagna vaccinale ieri in Consiglio regionale.

E a proposito dei lotti sospetti di AstraZeneca ha rivelato: «I pazienti che hanno segnalato delle complicanze a seguito della somministrazione del vaccino sono stati quattro nelle Marche. Si passa dalla lingua tumefatta, al dolore dorsale, ad astenia piuttosto diffusa, ad ecchimosi e altre manifestazioni che tuttavia si ritengono congruenti con la vaccinazione».

Dai primi giorni del prossimo mese, verranno aperti sul sito di Poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it due slot di prenotazione, uno destinato alla categoria dei caregiver e dei familiari (circa 99mila soggetti) che assistono persone con disabilità grave, l’altro alla fascia d’età 70-79 anni (circa 130mila soggetti). «Contiamo di iniziare la vaccinazione di questi target nei giorni immediatamente successivi alla Pasqua», aggiunge Saltamartini.



L’iter da seguire

Non hanno invece bisogno di prenotazione i soggetti estremamente vulnerabili (affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze), per i quali le somministrazioni sono già partite negli scorsi giorni. Si è iniziato con circa 1700 persone tra dializzati e persone in attesa di un trapianto o che ne hanno di recente subito uno. «Il completamento del target è previsto entro la fine di aprile», dice l’assessore, che aggiunge: «la fase 1, invece, (quella che riguarda personale sanitario, rsa ed over 80) contiamo di concluderla tra fine marzo ed inizi aprile». In questo caso, la deadline è stata mancata di parecchio: solo per fare un esempio, il piano vaccinale per la popolazione over 80 avrebbe dovuto essere completato il 12 marzo.



Le consegne a rallentatore

Le ragioni dei ritardi, ricorda in ogni occasione Saltamartini, sono dovute alla carenza nelle forniture vaccinali. Se ad aprile nelle Marche sono attese 210mila dosi, nel trimestre aprile-giugno ne dovrebbero arrivare un milione ed a maggio potrebbe entrare in scena anche Johnson&Johnson con 180 mila dosi: a quel punto, il “tesoretto” di farmaci sarebbe consistente e non dovrebbero più esserci ostacoli ad una vaccinazione rapida della popolazione. Rispondendo alla sfilza di interrogazioni poste dal Partito democratico, Saltamartini ha poi precisato che «la possibilità di portare i vaccini nella fabbriche, agli Ordini professionali ed alle altre categorie produttive, prevista nella delibera di giunta 242 dell’8 marzo», sarà percorribile «solo una volta completata la vaccinazione delle categorie 60-70 anni, 70-80 anni, elevata fragilità, disabilità gravi, caregiver e familiari che li assistono. Prospettiva che si presuppone possa concretizzarsi tra fine aprile ed inizi maggio».



Le critiche in Consiglio

Quanto all’individuazione delle priorità, ha affermato che «il vecchio piano vaccinale prevedeva, accanto a fragili, over 80 e disabilità, la somministrazione delle dosi alle categorie dei servizi pubblici (insegnanti, sicurezza pubblica, soccorso pubblico protezione civile). Il 10 marzo, però, il governo Draghi ha messo una croce sul sistema delle categorie, sostituendolo nel nuovo piano con quello dalle fasce d’età». Ricostruzione che non ha convinto la consigliera dem Anna Casini: «Nella delibera 31 dicembre, con cui avete recepito il piano vaccinale nazionale, dopo le categorie di operatori socio-sanitari, Rsa ed over 80, nel target della seconda fase c’erano le persone fragili, oltre ai lavoratori dei servizi essenziali. Non ha avuto nessuna novità dalla modifica delle linee guida del 10 marzo, dove veniva ribadito quello che lei avrebbe già dovuto sapere, e cioè che il target dei disabili e dei vulnerabili è prioritario. Nonostante ciò, lei il 12 marzo fa una riunione telematica con associazioni di categoria ed Ordini portando avanti il discorso della più celere vaccinazione dei professionisti. Le telefonate non sostituiscono il vaccino», la chiosa al vetriolo, in riferimento alle chiamate che Saltamartini ieri mattina avrebbe fatto alle associazioni di disabili in merito all’imminente avvio della vaccinazione, riportate in aula dalla consigliera del Pd Micaela Vitri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

