Vaccini, 210mila dosi in aprile. Saltamartini: «La fornitura è ancora debole». A breve la prenotazione dai 70 anni in su

ANCONA Il governo ha appena stilato l’elenco delle forniture di vaccino distribuite regione per regione e alle Marche toccheranno, nel mese di aprile, 210mila dosi. «Una fornitura debole», specifica l’assessore Filippo Saltamartini che ieri ha tirato le somme di quasi tre mesi di profilassi.

«Le dosi che ci arriveranno servono a coprire l’intero ciclo di profilassi per 100mila persone - spiega - mentre dobbiamo completare la vaccinazione tra gli over 80, il personale scolastico, le forze armate, i vigili del fuoco e la protezione civile». Ma con l’arrivo delle prossime 210 mila dosi, si aprirà anche lo slot per la prenotazione dei marchigiani tra i 70 e gli 80 anni.



Le previsioni

In base al nuovo piano vaccinale del 10 marzo, che prevede una suddivisione per fasce di età e fragilità, «probabilmente solo a maggio-giugno, dopo l’esaurimento della copertura delle persone da 60 a 80 anni e di tutti i fragili, sarà possibile consegnare direttamente i vaccini nelle fabbriche e alle associazioni». Allo stato attuale per gli over 80, continua ancora l’assessore regionale, «su 133mila aventi diritto, fino ad oggi, hanno il ricevuto il vaccino nei punti di vaccinazione circa 75mila persone. Altre 9mila nelle Case di riposo. La vaccinazione domiciliare, invece, parte nelle prossime settimane con le nuove forniture di vaccini ad opera dei medici di famiglia». L’assessore regionale alla Sanità sottolinea anche che «da due settimane la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili (in dialisi, trapiantati o in attesa di trapianto). La fornitura Pfizer e Moderna ha consentito fino ad oggi di vaccinare 1.634 persone su una platea di 250nila di cui 117mila particolarmente fragili. Si prosegue fino al completamento dell’intera platea - spiega Saltamartini - in base ai rifornimenti».



Le prenotazioni

Con la stessa fornitura dei vaccini di aprile, annuncia, «verrà aperto lo slot di prenotazione per la fascia di età 70-80 anni. Ma l’andamento di aprile sarà ancora molto debole (con 210mila dosi si potrà completare il ciclo per 100mila persone circa). Infine, «il nuovo piano di vaccinazione ha previsto il completamento della copertura vaccinale per insegnanti, forze di polizia, vigili del fuoco e protezione civile, senza aggiungere altre categorie (avvocati, personale dei servizi pubblici come rifiuti, acqua, gas, energia elettrica, strade)». In sostanza l’assessore Saltamartini sottolinea che le persone «che verranno vaccinate nei prossimi mesi, sono individuate sulla base dell’età (prima da 70-80 e poi da 60-70) e sulle fragilità. Probabilmente solo a maggio-giugno, dopo l’esaurimento della copertura delle persone da 60 a 80 e di tutti i fragili - conclude -, sarà possibile consegnare direttamente i vaccini nelle fabbriche e alle associazioni che hanno aderito all’Accordo proposto dalla Regione». Venerdì sono anche ricominciate a macchia di leopardo le vaccinazioni con AstraZeneca che sono proseguite anche nella giornata di ieri senza particolari defezioni. Il report di ieri segnalava un totale di 196.257 vaccinazioni effettuate nelle Marche su 242.030 dosi inviate dal governo: di queste 75.967 sono state inoculate a marchigiani over 80 su 133mila aventi diritto, a 9.765 anziani ospiti nelle Rsa. a 10.923 persone appartenenti al mondo della scuola e a 6.542 delle forze armate. Tra il personale sanitario e socio sanitario sono stati vaccinati in 65.239 e 28.013 sono gli operatori non sanitari che hanno ricevuto la dose antiCovid.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA