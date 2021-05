Vaccini, arrivano i rinforzi: in consegna alle Marche più di 20mila dosi tra Moderna e Johnson & Johnson

ANCONA - Vaccini anti Covid, nelle Marche arrivano i rinforzi, sottoforma di più di 20mila dosi tra Moderna e Johnson & Johnson. "Sono diretti ad Ancona - si legge infatti in una nota delle Poste - i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, per la consegna di 17.800 dosi del vaccino Moderna e di 5.200 dosi di quello Johnson. Nella giornata di domani, alcuni mezzi, in collaborazione con l’Esercito Italiano, prenderanno in carico le scatole contenenti i vaccini Moderna e Johnson e raggiungeranno la destinazione finale della Inrca- Presidio Ospedaliero di Ricerca ad Ancona, sede di ricezione e conservazione dei quantitativi previsti".

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Vaccinato un marchigiano su tre, contagi e ricoveri in calo del 25%.... L'EMERGENZA Coronavirus, rimbalzo dei nuovi positivi: 214 in un giorno nelle...

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA