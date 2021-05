Corsa ai vaccini, la fascia 60-64 anni risponde in massa: 34mila penotati nelle Marche

ANCONA - Un vero e proprio assalto telematico per prenotare i vaccini nella categoria 60-64 anni. «Dopo una ventina di minuti dall’avvio - racconta l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - il sistema si è assestato e si sono prenotate quasi 34mila persone». Più o meno quasi tutta la platea degli aventi diritto, che è composta di circa 50mila persone di cui 15mila già immunizzate (insegnanti, forze dell’ordine, personale della sanità).

«Le persone prenotate accederanno ai Punti di vaccinazione popolazione (quelli nei palazzetti) secondo l’indicazione che hanno ricevuto, mentre la vaccinazione dei familiari e degli accompagnatori cd caregiver, segue un percorso parallelo alle persone assistite». Saltamartini spiega che la prenotazione è stata fatta sul sito della Regione e tutti i nominativi (esattamente 15.325) sono stati redistribuiti secondo la condizione patologica o assistenziale delle stesse persone. «Le categorie da vaccinare seguono percorsi diversi, in ragione della diversità di condizioni. I familiari che si sono prenotati e che devono essere vaccinati sono 12mila. Dalla tabella di Poste si può evincere che i caregiver vaccinati fin’ora sono 11.835. Man mano che i vaccini arrivano nella nostra regione procediamo secondo il doppio binario: età e fragilità. Oltre all’efficienza dimostrata in questa fase, vorrei sottolineare che mai si era verificata la possibilità che con un semplice click di mouse, centinaia di miglia di cittadini potessero ottenere una prestazione prestabilita per data e orario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA