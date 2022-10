​Covid, aumentano (di poco) i ricoveri nelle Marche e i nuovi positivi (580 su 1.276 tamponi)

Due ricoveri legati al covid in più nelle Marche: sono 144, di cui 6 in terapia intensiva, 3 in semi intensiva e 135 in reparti non intensivi. Questi i dati comunicati dalla Regione. Nell'ultima giornata sono stati rilevati 580 nuovi casi su 1.276 tamponi analizzati.

Risale il tasso di incidenza cumulativo

Risale bruscamente il tasso di incidenza cumulativo che arriva a 402,79 su 100mila abitanti rispetto a ieri quando era 364,23. Tre i decessi registrati nell'ultima giornata che fanno salire il totale a 4.163. In calo le persone in quarantena o isolamento domiciliare: 8.028 (ieri erano 8.558), di cui 31 con sintomi.