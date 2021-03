Zona rossa le province di Ancona e Macerata. Il presidente Acquaroli pronto a firmare una nuova ordinanza. Ecco cosa prevede

ANCONA - Dopo Ancona anche la provincia di Macerata passa in zona rossa. Dispositivo che sarà in vigore da domani mattina alla luce di un'emergenza Covid che anche in questa zona si è fatta con il passare dei giorno sempre più critica. Il governatore Francesco Acquaroli domani firmerà l'ordinanza con divieti e restrizioni - a partire da sabato - ancora più stringenti in attesa del Dpcm di Mario Draghi. Resteranno invece in zona arancione le province di Pesaro Urbino, Fermo ed Ascoli.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, i nuovi positivi nelle Marche oggi schizzano a 919. La...

Il provvedimento alla firma del presidente della Regione Marche dovrebbe prevedere la chiusura di tutte le scuole nelle province di Ancona e Macerata, nel resto della regione invece la chiusura riguarderà medie, superiori e università. Il provvedimento che Francesco Acquaroli si appresta a firmare venerdì mattina entrerà in vigore sabato 6 marzo.

Ultimo aggiornamento: 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA