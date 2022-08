ANCONA - Un anno fa di questi tempi, quando ancora non aveva fatto irruzione la più contagiosa di tutte le varianti denominata Omicron, nelle Marche i ricoveri per Covid erano in piena fase ascendente e quelli in terapia intensiva oltre il doppio degli attuali, nonostante una circolazione virale cinque volte meno diffusa di adesso.

Sarà che nel frattempo la campagna di immunizzazione di massa ha fatto il suo dovere, sia tramite vaccini che per infezioni naturali, fatto sta che il confronto della situazione post ferragosto a distanza di un anno propone uno scenario epidemiologico senz’altro non peggiorato. Anzitutto per il trend, ora in discesa.

La risalita

Nell’estate 2021 la curva dei contagi nelle Marche aveva iniziato la sua risalita da fine giugno, proprio in coincidenza dei primi casi accertati di variante Delta e nella terza settimana di agosto l’andamento dei positivi era in un fase ancora oscillante. Adesso invece la pendenza vra decisamente verso il basso da metà luglio, scendendo da un picco di 20mila casi settimanali ai 5.791 degli ultimi sette giorni, in ulteriore flessione nonostante qualche saliscendi ferragostano dovuto per lo più all’andamento anomalo della diagnostica, con i tamponi giornalieri scesi prima del periodo clou dell’estate e poi risaliti.

Ma la vera differenza, rispetto a un anno fa, si vede nell’andamento dei ricoveri nei reparti Covid degli ospedali marchigiani. Allora erano in crescita piuttosto netta sia in area medica (+58% settimanale) che in rianimazione (+28%) mentre adesso le curve che monitorano i pazienti positivi ospedalizzati sono al ribasso, anche se complessivamente a un livello più alto rispetto a un anno fa (119 contro 58). Ma ieri nelle Marche c’erano solo 4 pazienti Covid in terapia intensiva (l’1,7% dei posti letto totali) contro i 9 di un anno fa.

Nell’ultima settimana sono scesi anche i decessi correlati all’epidemia: 15 in tutto, due nella giornata di ieri, che fanno salire il totale nelle Marche che fanno salire il totale a 4.082.