Coronavirus, i nuovi positivi schizzano di nuovo in alto: sono 651 in un giorno nelle Marche. Corrono Pesaro e Ancona/ La progressione del contagio

ANCONA - Oggi sapremo se da martedì le Marche resteranno in zona rossa o passeranno in arancione. ma intato il Gores ha segnalto per oggi, venerdì 2 aprile, 651 nuovi positivi al Covid nella nostra regione. Un dato in forte crescita rispetto a ieri (487) e molto vicino a quello ricalcolato di mercoledì (650), che rischia di vanificare le speranze di passaggio in arancione.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5720 tamponi: 3019 nel percorso nuove diagnosi (di cui 720 nello screening con percorso Antigenico) e 2701 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,6%). Sono ancora Ancona (218) e Pesaro (198) a trainare il contagio, seguite da Macerata (141), Ascoli (48) e Fermo (17), Sono 29 quelli provenienti da fuori regione.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

OGGI 49 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 651 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (83 casi rilevati), contatti in setting domestico (154 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (231 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (22 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato) e 3 casi provenienti da fuori regione. Per altri 155 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 720 test e sono stati riscontrati 49 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%.

