Covid, nelle Marche 2.415 positivi: incidenza in calo per una settimana di fila. Età e province, dove il virus corre/ Il trend

ANCONA - Curve al plateau e ricoveri ancora sotto controllo, ma anche segnali da non sottovalutare in questa fase della pandemia delle Marche. Il numero giornaliero dei positivi, infatti, rimane alto (con il bazo oltre quota 3mila di ieri) e alcune strutture, come il pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo, che cominciano a denunciare difficoltà. Lo scudo vaccinale ha, fino ad oggi, consentito di limitare i danni di questa ondata che è tornata ad affacciarsi anche nelle case di risposo, ma anche con la fine dello stato d'emergenza ormai vicina, non è ancora tempo di abbandonare ogni precauzione. Oggi, mercoledì 30 marzo, il Gores ha segnalato 2.415 positivi (ieri erano stati 3.323), con un tasso di negatività del 43,9% (dal 41,8%) sui 5.506 tamponi diagnostici analizzati (ieri 7.947). L'incidenza chiude una settimana consevutiva in calo e oggi si attesta a 1.064,73 settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 1.078,12).

Omicron si diffonde nella case di riposo ma i vaccini limitano al 14,2% gli anziani che finiscono in ospedale. La quota sale al 44,4% per i no vax

Il contagio nelle province

Ancona si conferma la provincia delle Marche più colpita con 800 casi, ma oggi è Pesaro Urbino la seconda (432), seguita da Macerata (406), Ascoli Piceno (381) e Fermo (303); sono 93 i contagiati provenienti da fuori regione.

I positivi per classi di età

Anche oggi quasi la metà dei contagiati giornalieri si concentrano nelle due fasce da sempre più colpite in questa ultima ondata, con 608 casi per i 25-44enni e 575 per i 44-59enni. Ma si conferma anche il trend recente con numeri in salita anche nelle fasce d'età più avanzata: 295 positivi tra 60 e 69 anni, 206 tra 70 e 79 e 141 da 80 da 89. Tra i più giovani sono di nuovo i bambini delle scuole elementari (6-10 anni) i più colpiti con 157 contagiati.

IL TREND DEI CONTAGI

