Coronavirus, nelle Marche 49 positivi: due province a zero, ma con pochi tamponi. Morto un 79enne, ricoveri in calo/ Il trend dei contagi

ANCONA - Cala il numero dei nuovi positivi al Covid nelle Marche, ma, come ogni lunedì, va considerato il limitato numero di tamponi testati ieri, domenica. Oggi, lunedì 6 settembre, il Gores ne ha infatti segnalati 49, il 6,3% dei 631 tamponi prime diagnosi analizzati. L'incidenza si attesta a 68,26 casi per 100mila abitanti. La provincia con più contagiati oggi è stata Ancona (28), seguita da Pesaro-Urbino (16) e Fermo (2). Sono 3 i contagi da fuori regione. A zero le province di Macerata e Ascoli Piceno.

UN DECESSO, RICOVERI IN CALO

Purtroppo anche oggi è stato comunicato un decesso legato al Covid: si tratta di una 79enne di Castelbellino (An), già afflitto da altre patologie. Da inizio pandemia sono state 3.053 le vittime nelle Marche, 1.714 uomini e 1.339 donne. Calano invece i ricoveri legati al Covid: oggi sono 78, 4 meno di ieri. Scendono i degenti in terapia intensiva (21, -1), in semi intensiva (18, -1) e nei reparti non intensivi (39, -2). Sono 9 (+3) i pazienti assistiti nei Pronto soccorso. Dei 49 positivi di oggi 12 erano sintomatici, 19 dovuti a contatti domestici, 15 per contatti diretti con un positivo, 1 in ambito lavoratico e 1 in ambito scolastico.

