Coronavirus, nelle Marche 130 positivi: continua la discesa, ma in una provincia è più lenta/ La progressione del contagio

ANCONA - Ieri il primo giorno senza morti Covid dopo 7 mesi, ma le Marche non possono ancora abbassare la guardia sul fronte pandemico. Sono stati i 130 nuovi positivi segnalati oggi dal Gores nele Marche. Un numero in forte discesa rispetto alle settimane scorse (erano 230 mercoledì 12 maggio e 278 il 5), ma con una provincia che cala più lentamente.

Vaccini, a mezzogiorno scocca il turno degli over 40, ma solo per le prenotazioni. E sono in arrivo 52mila dosi Pfizer

La provincia di Pesaro e Urbino, infatti, è ancora quella con più infettati (52), seguita da Macerata (30), Ancona (23), Ascoli Piceno (14) e Fermo (5). Sono 6 i positivi provenienti da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4063 tamponi: 2082 nel percorso nuove diagnosi (di cui 531 nello screening con percorso Antigenico) e 1981 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,2%)

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

Coprifuoco alle 23, sabato via allo shopping nei centri commerciali, lunedì le palestre. Come cambia la nostra vita

OGGI 23 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 170 positivi comprendono soggetti sintomatici (28 casi rilevati), contatti in setting domestico (37 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (41 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 12 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 531 test e sono stati riscontrati 23 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA