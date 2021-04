I nuovi positivi di oggi nelle Marche sono 211. Ecco i numeri delle province /Il trend del contagio in tempo reale

ANCONA - Avanti con i vaccini e restrizioni nelle aree in cui il Covid continua a infettare. E' questa la linea della Regione Marche che applica alla lettera i parametri del ministero della sanità e istituisce cinque microzone rosse in altrettanti comuni. In alcuni casi però si è in fascia rossa per un solo positivo di troppo o si è fuori per un solo contagio in meno. Decisioni che alimentano la discussione politica tra sindaci e amministratori regionali. Intanto il governatore Francesco Acquaroli si presenta al check-in del venerdì con i dati in regola per strappare il passa di zona gialla per le Marche, proprio con il 26 aprile giorno in cui il governo ha fissato il primo step della ripartenza.

Ma per restarci bisoegnerà tenere alta la guardia dei distanziamenti e il rispetto delle regole. E il bollettino quotidiano dei nuovi contagi è ancora di più un osservato speciale, è il polso per capire quanto la regione sia ancora a rischio. Oggi il Gores ha comunicato che i nuovi contagiati nelle Marche sono 211.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3398 tamponi: 1764 nel percorso nuove diagnosi (di cui 618 nello screening con percorso Antigenico) e 1634 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 211 (43 in provincia di Macerata, 34 in provincia di Ancona, 67 in provincia di Pesaro-Urbino, 10 in provincia di Fermo, 46 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (43 casi rilevati), contatti in setting domestico (68 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (52 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (6 casi rilevati). Per altri 30 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 618 test e sono stati riscontrati 43 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 12%.

L'ANDAMENTO DEL VIRUS

