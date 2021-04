Coronavirus, altri 16 morti in un giorno nelle Marche, 10 sono dell'Anconetano/ La mappa del contagio

ANCONA - Le Marche torneranno in zona arancione martedì e il giorno dopo riapriranno le scuole, ma l'emergenza Covid è lungi dall'essere superata. Oggi, infatti, il Gores ha segnalto 16 morti nelle Marche, ben 10 erano dell'Anconetano. Si tratta di 7 uomini e 9 donne, tutti con patologie pregresse. Le vittime più giovane sono stati due 70enni di castelleone di Suasa (An) e di Pesaro, la più anziana una 93enne di Chiaravalle

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Più vaccinazioni a Pasqua per la fascia dai 70 agli 80 anni. E... LE NUOVE REGOLE Marche fuori dalla zona rossa, martedì passano in arancione:...

Marche in zona arancione, da mercoledì tornano in classe anche gli studenti delle Superiori

Massimiliano ucciso dal Covid a 47 anni, gli amici in lacrime per il "gigante buono"

Nelle Marche sono morte 2.682 persone dall'inizio dell'emergenza coronavirus: 1.508 uomini e 1.174 donne, con un'età media di 82 anni; il 96,9% era affetto anche da altre malattie. Il maggior numero di decessi si sono verificati in provincia di Pesaro e Urbino (907), seguita da Ancona (830), Macerata (447), Fermo (257) e Ascoli (215). Sono 26 le vittime provenienti da fuori regione.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Divieto Covid di uscire per gli over 75? Tutto falso, Asur furiosa: «Fake news, non condividetela»

CALANO ANCORA I RICOVERATI NELLE MARCHE

Calano ancora i ricoverati per Covid-19 nelle Marche: oggi sono 925, ben 10 in meno rispetto a ieri. Calano i degenti in terapia intensiva (140, -e), e nei reparti non intensivi (569, -9), mentre salgono leggermente quelli in semi intensiva (216, +1). Scendono sensibilmente i pazienti assistiti nei pronto soccorso (62, -26) e leggermente gli ospiti delle strutture territoriali (268, -1). In calo i positivi in isolamento domiciliare (7.907, -25) e le persone in quarantena per contatto con contagiati (16.189 -690).

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA