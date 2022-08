Covid nelle Marche, due morti ma numeri in netto calo: 742 nuovi casi, i ricoverati scendono a 88

ANCONA - Covid, numeri in calo nelle Marche: i ricoverati passano a 88, ovveri 6 in meno rispetto a ieri: 3 in terapia intensiva, 2 in semi intensiva e 83 in reparti non intensivi. In calo anche le persone in osservazione nei pronto soccorso: 9. I dati sono stati resi noti della Regione.

Tasso di incidenza comulativo in ribasso

I nuovi casi covid registrati nell'ultima giornata sono 742 contro gli 846 di ieri. In ribasso anche il tasso di incidenza cumulativo, che arriva a 382,85 su 100mila abitanti (contro i 395,15 di ieri). Due i morti per un totale, da inizio pandemia, di 4.090.