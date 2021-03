Acquaroli conferma: «Dopo Ancona e Macerata zona rossa anche a Pesaro Urbino e Fermo». Ecco da quando scatta l'ordinanza

ANCONA - Un post su Fb del presidente della Regione Francesco Acquaroli conferma la nostra indiscrezione. Altre due province entrano ijn zona rossa, sono Pesaro Urbino (che era già nell'aria) e Fermo. Resta fuori dunque solo Ascoli. Il provvedimento scatta mercoledì 10 marzo e sarà valido fino a domenica 14 marzo. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli che aveva già preso lo stesso provvedimento per le province di Ancona e Macerata nei giorni scorsi. «Stamattina abbiamo effettuato la valutazione dei dati settimanali della pandemia nella regione. - spiega - I numeri indicano il forte incremento di casi anche nelle province di Pesaro e Urbino e di Fermo, che mostrano una tendenza di crescita molto elevata seppure per poco non raggiungano la soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti».

Ultimo aggiornamento: 18:36

