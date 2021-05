Covid, vaccinato il 32,5% dei marchigiani e sugli over 80 siamo arrivati al 92,5%. Oggi prenota la fascia 50-59 anni, ecco da quando e come

ANCONA - Il 32,5% della popolazione marchigiana ha copertura vaccinale contro il Covid. Dai dati aggiornati a ieri, emerge come su una platea di soggetti dai 16 anni in su stimata dall’Istat in 1.452.612 persone, 471.393 abbiano ricevuto almeno la prima dose, mentre 236.175 hanno completato il ciclo anche con il richiamo.

Un totale di somministrazioni che ammonta a 707.568, a fronte di 765.530 sieri consegnati dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi (cifra a cui vanno aggiunte le 7200 dosi di AstraZeneca e le 3900 di Johnson & Johnson arrivate ieri alle 14 all’hub dell’Inrca di Ancona e già distribuite nelle cinque Aree vaste).



Considerando che è su base anagrafica – e non per categoria – che il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha voluto impostare il Piano vaccinale nazionale, andiamo ad analizzare l’andamento della campagna marchigiana dividendola per classi di età, all’interno delle quali rientrano target diversi, come quelli degli estremamente vulnerabili, dei soggetti con altre patologie, disabili e caregiver, ma anche il personale scolastico e le forze dell’ordine, ed il personale sanitario e non. Tutti sottogruppi spalmati sulle varie fasce d’età.



Seguendo questo parametro, si può osservare come nella classe considerata più a rischio, ovvero quella degli over 80, la copertura abbia raggiunto il 92,5% dei soggetti: su un totale di 134.026 ultraottantenni a 124.037 è stata somministrata la prima dose ed a 87.548 anche la seconda. Per i 290.026 marchigiani che hanno tra i 70 ed i 79 anni, invece, la copertura è al 45%. Per questo gruppo, le prenotazioni sono partite il 29 marzo, quasi un mese dopo rispetto agli over 80, per i quali la campagna vaccinale è iniziata il 20 febbraio (anche prima per ciò che concerne gli ospiti delle Rsa, ormai quasi tutti in sicurezza). Sono 130.564 gli ultrasettantenni che hanno ricevuto almeno la prima dose, mentre 40.973 hanno completato il ciclo. Rappresenta la fascia più numerosa nelle Marche, stando ai rilievi sulla popolazione fatti dall’Istat.

Scendendo alla classe di età che va dai 60 ai 69 anni (194.699 persone censite), ad essere vaccinato è stato il 47,8% dei soggetti: 93.086 con la prima dose e 32.369 anche con il richiamo. Target, questo, che nelle Marche è stato suddiviso in due tranche di prenotazioni, così da programmare le somministrazioni in base alla disponibilità dei sieri: i cittadini tra i 65 ed i 69 anni hanno potuto registrarsi dal 17 aprile, mentre per quelli di età tra i 60 ed i 64, il servizio è stato attivato lo scorso 8 maggio.



Aperto da oggi, invece, lo slot di prenotazioni per i soggetti tra i 50 ed i 59 anni (236.599 in tutto), ma un “preludio” per questo gruppo c’era stato il 10 maggio per le persone con comorbidità ricadenti in quella fascia d’età. I cinquantenni che hanno ricevuto la prima dose sono 51.162, mentre hanno fatto anche il richiamo in 29.623. C’è poi la classe di quarantenni (40-49) per la quale lo slot di prenotazione partirà da mercoledì, ma vede comunque una copertura al 16% perché al suo interno ricadono appartenenti ad altri target.

