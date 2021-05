Vaccini, da oggi prenotano le dosi i 60-64enni. Ecco come fare e da quando. Può bastare anche un sms

ANCONA Oggi si parte con le prenotazioni del vaccino anti Covid per la fascia 60-64 anni, lunedì dovrebbe scattare lo slot per 50-59enni con patologie non gravi. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, anche se fino a ieri sera il sito della Regione non era stato aggiornato nè per il primo nè per il secondo range d’età. In particolare su quest’ultimo lo stesso assessore ha specificato che «la situazione dovrà essere verificata sulla piattaforma regionale», proprio per avere la certezza dell’avvio delle prenotazioni.



Come funziona

Invece dalle 12 di oggi i marchigiani tra 60-64 anni potrà calendarizzare il vaccino anti Covid nei punti vaccinali della popolazione individuati sul territorio regionale. Sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti-Covid-19 attraverso il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o tramite il Numero Verde 800.00.99.66 (attivo dal lunedì a domenica dalle 9 alle 20). «Per la prenotazione online - si legge nella nota della Regione - , oltre ai dati personali dell’utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale, e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma».



I diversi canali

Con Poste Italiane, è possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria) o tramite i portalettere che consegnano la posta a casa. «Una volta avviata la prenotazione, all’utente verrà immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto di Vaccinazione». Al momento della somministrazione della prima dose, sarà comunicato il giorno per effettuare il richiamo. Ma è stato anche attivato un ulteriore metodo di prenotazione per il vaccino antiCovid, attraverso cioè un sms: i cittadini potranno bloccare la dose semplicemente inviando un messaggio con il codice fiscale al numero 339.9903947.



Le modalità

«Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento». Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un semplice sms dall’operatore telefonico di appartenenza. L’assessore Saltamartini sulla sua pagina Facebook ha annunciato l’attivazione dello slot 60-64 anni riferendo che gli step della campagna vaccinale nelle Marche sono legati «al rifornimento delle farmacie degli hub vaccinali. Com’è facile verificare, la nostra Regione è saldamente in testa al rapporto dosi somministrate/dosi ricevute. Per questa ragione, chi ha responsabilità di Governo deve far parlare i fatti. È solo per questo, che in assenza di notizie certe sulle forniture dei sieri sono stato silente. Non certo per mancanza di rispetto nei riguardi dei cittadini». L’assessore ha anche riferito che «il completamento della vaccinazione dei caregiver e familiari già avviata, è previsto sia portata a compimento entro il 20-25 maggio in occasione dei rifornimenti previsti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA