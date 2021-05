Coronavirus, un morto nelle Marche nelle ultime 24 ore. I ricoverati scendono sotto quota 200/ La mappa del contagio

ANCONA - Meno contagi e zona bianca Covid all'orizzonte, ma anche nelle Marche non è finita l'emergenza Coronavirus, Oggi, martedì 25 maggio, il Gores ha segnalato un decesso nelle Marche: è morto un uomo di 71 anni di Falerone (Fm), già afflitto da altre malattie.

Vaccinazioni nelle farmacie, si comincia. Entro luglio nelle Marche saranno 215: ecco come saranno suddivise per provincia

APPROFONDIMENTI IL CASO Covid al liceo Rinaldini, due classi sono ancora in quarantena.... LA SANITA' Un quinto dei Comuni Covid free, presto la chiusura della palazzina...

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.010 persone. Si tratta di 1.692 uomini e 1.318 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (976), seguita da Ancona (963), Macerata (508), Fermo (287) e Ascoli (243). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

Il Covid batte in ritirata per bambini e adolescenti. E tra i giovani da 14-18 anni i contagi calano del 40%

Continuano a scendere i ricoverati per Covid nelle Marche e oggi, per la pima volta dopo mesi, scendono sotto quota 200: sono 187, 18 meno di ieri. Restano 36 i ricoverati in terapia intensiva, mentre scendono quelli in semi intensiva (61, -10) e nei reparti non intensivi (90, -8). Sono 3 i pazienti dei Pronto soccorso e 81 gli ospiti di strutture territoriali. Sono 4.285 i positivi in isolamento domiciliare e 7.519 le persone in quarantena.

