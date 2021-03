Covid, un consigliere regionale svela: zona rossa da mercoledì a Pesaro e Fermo, resta fuori solo Ascoli. Tracciamento, 30 unità in più

ANCONA - Da mercoledì, compreso , anche le province di Pesaro e Fermo si aggiungono a quelle di Macerata e Ancona e diventano rosse. La Provincia di Ascoli resta in zona arancione. Lo afferma un consigliere regionale della Lega. E' questa la determinazione verso cui si sta indirizzando la Regione alla luce dell'andamento dei contagi che sarà presto. Inoltre, nella seduta di giunta del presidente Francesco Acquaroli sono stati approvati due provvedimenti. Il primo riguarda l’implementazione di 30 unità del personale che si occupa del tracciamento del Covid19, anche in considerazione del diffondersi delle nuove varianti sul territorio regionale che richiedono uno sforzo ancora maggiore. Il secondo, come annunciato, è l’approvazione dello schema di protocollo per estendere i canali di vaccinazione sui luoghi di lavoro, coinvolgendo le categorie economiche e sociali e il mondo delle imprese marchigiane. Ora può partire la concertazione con tutti coloro che vorranno aderire.

