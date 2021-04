Ecco il quarto vaccino Covid, consegnato nelle Marche Johnson & Johnson: basta una sola dose. A chi andrà

ANCONA - Battaglia contro il Covid: arriva anche nelle Marche la quarta freccia nella faretra della campagna vaccinale: è stato infatti consegnato il primo lotto del siero prodotto da Janssen, la divisione farmaceutica della Johnson & Johnson. Si tratta del quarto vaccino autorizzato nell'Unione Europea (dopo Pfizer, Moderna e Astrazeneca-Vaxzevria).

Il lotto consegnato non è enorme ma vale doppio: le 4.450 dosi assegnate alle Marche permetteranno infatti di immunizzare altrettante persone, visto che è necessaria una sola inoculazione. Restano da stabilire le categorie destinatarie: il vaccino Johnson & Johnson, infatti, è stato raccomandato da Ema per i pazienti over 60 dopo che in Usa erano stati segnalati casi sospetti di rare trombosi.

