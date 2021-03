Marche, l’ultima riconversione per guadagnare letti nella battaglia al Covid. La mappa dei servizi attivi negli ospedali

ANCONA - La rivoluzione dei reparti per fare spazio ai malati Covid. È una riconversione continua quella interna alle strutture ospedaliere marchigiane, che stanno recuperando fino all’ultimo posto letto per far fronte al ritmo incalzante degli accessi.

Nell’ultima settimana, tutte e quattro le aziende ospedaliere della regione hanno proceduto ad accorpamenti di reparti o alla creazione di aree aggiuntive da destinare alla gestione del virus, nella speranza che la terza ondata attenui a stretto giro di posta la sua virulenza.



La metamorfosi di Marche Nord

Allo stato attuale, Marche Nord ha 117 posti Covid attivi, di cui 41 di terapia intensiva, 78 di subintensiva, 53 di area medica e 5 di Ostetricia. Per garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie e recuperare personale da destinare a questi reparti, si è proceduto ad una riduzione dei posti letto “Covid-free” del 70%, passando dalla dotazione originaria di 592, agli attuali 170. Riorganizzazione passata per una diminuzione dei posti letto nella gastroenterologia, nella Medicina interna e nella geriatria di Fano, e nella medicina di alta intensità, nella stroke unit e nell’area chirurgica (-50%) di Pesaro. Al San Salvatore sono stati inoltre trasformati in reparti Covid quelli di medicina interna, medicina d’urgenza, ginecologia, pediatria e pneumologia. Trasferiti, invece, a Fano il reparto di neurologia ed a Muraglia quello di diabetologia. Nell’azienda Ospedali riuniti di Ancona, il grosso della rivoluzione c’è stata la scorsa settimana. Ora si procede per aggiustamenti interni.



Gli aggiustamenti a Torrette

L’unica novità è che, da oggi, i posti di terapia intensiva passeranno da 34 a 38 al Lancisi. In totale, i letti destinati ai pazienti Covid saranno così 155 tra Salesi e Lancisi (40 intensivi, 30 semi intensivi e 85 ordinari), con un tasso di occupazione che si assesta sull’88% (95% al Lancisi e 21% al Salesi). Sono stati sospesi i ricoveri ordinari, sia medici che chirurgici, mentre vengono garantite le emergenze/urgenze, gli interventi oncologici di classe A (ovvero casi in cui uno slittamento potrebbe aggravare l’evoluzione clinica della malattia) e le attività ambulatoriali.



Le attività sospese

Un quadro delle attività sospese o garantite condiviso anche dagli ospedali Asur. Nell’ultima settimana l’azienda ha anche dovuto creare un’area grigia di 12 posti letto – gestiti da un anestesista ed un internista - anche nell’ospedale di Fabriano, Covid free da piano pandemico: una sorta di zona cuscinetto nell’area medica per evitare di contaminare il nosocomio, nell’attesa che i malati vengano presi in carico da altre strutture.



Camerino, riconvertito il 2° piano

Riconvertiti poi anche il secondo piano dell’ospedale di Camerino con 17 posti letto tra ordinari e semi intensivi (che vanno a sommarsi agli altri 17 del primo piano già operativi), e la Medicina d’urgenza di Civitanova diventata Covid con 7 letti di semi intensiva. La scorsa erano invece stati aggiunti 20 posti dedicati al virus a Jesi ed 8 a Senigallia. Ultima, ma non ultima, la rete dell’Inrca, con i suoi 132 posti Covid, tra ordinari e semi-intensivi, attualmente operativi. La maggior parte di essi – 70 posti - si trova nella sede della Montagnola di Ancona, tra la palazzina Persichetti, dove viene concentrata la parte semi-intensiva, ed i due piani del Corpo C (uno per la media intensità ed uno per i pazienti alle ultime fasi).



Gli accorpamenti

Sono stati accorpati i reparti di clinica, geriatria, riabilitazione e post acuzie, mentre gli interventi chirurgici indifferibili sono stati spostati nella sede di Osimo. Tutt’ora operativi ed autonomi, invece, i reparti di neurologia e cardiologia, così come l’urgenza che viene mantenuta nel presidio di Ancona. Ci sono poi il presidio di Fermo, (con 20 posti Covid che possono arrivare a 22, a fronte dei 18 non Covid) e Residenza dorica, passata da 38 a 42 letti giovedì per ospitare pazienti Covid post critici. Nella prima ondata, non era stata toccata dal virus.

