Covid, nelle Marche altri 160 positivi. In una sola provincia ce ne sono ben 55. Cinque ricoverati in più / Il trend del contagio

ANCONA - Sono 160 i nuovi positivi al Covid oggi, 15 agosto 2021, nelle Marche, il 12,7% dei 2.249 tamponi processati nel percorso diagnostico. Si alza l'incidenza, rispetto a ieri che era a 74.59 ogni centomila abitanti, arrivando a quota 75,19.

LE PROVINCE

Si conferma Macerata come provincia locomotiva dei contagi: sono 55 rispetto ai 35 di Ancona, 25 di Pesaro Urbino, 17 di Fermo e 9 di Ascoli Piceno. Sono infine 19 i nuovi contagiati di fuori regione.

I DECESSI

Il bollettino diffuso dalla Regione Marche riferisce che non ci sono stati decessi, il totale dall'inizio della pandemia è fermo a 3.043.

I RICOVERI

Per quanto riguarda i ricoveri ce ne sono 5 in più di ieri, 4 in reparti non intensivi e 1 in semi-intensiva. Resta fermo a 6 il totale dei ricoverati in terapia intensiva. Due i dimessi.

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA