Covid, i nuovi contagi nelle Marche sono 349, ma il numero dei tamponi è crollato. Le province dove il virus corre /L'aggiornamento in tempo reale

ANCONA - Corre il virus nelle Marche, anche considerando il consueto minor numero di tamponi effettuati nei giorni di festa. Oggi il Gores ha ufficializzato che i nuovi positivi sono 349. Le Marche hanno due province già in zona rossa, Ancona e Macerata, e una terza, quella di Pesaro, per la quale la Regione sta prendendo in consederazione l'inasprimento delle restrizioni. Decisione che potre arrivare in giornata.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2694 tamponi: 1730 nel percorso nuove diagnosi (di cui 562 nello screening con percorso Antigenico) e 964 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 20,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 349 (86 in provincia di Macerata, 209 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (62 casi rilevati), contatti in setting domestico (71 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (118 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (6 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 76 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 562 test e sono stati riscontrati 50 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 9%.

Ieri positivi delle Marche (ma il dato si riferisce come al solito al giorno precedente, sabato 6 marzo) i posititivi sono stati 852 su 5.893 tamponi processati

