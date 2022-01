Tamponi della Befana anti-Covid, ecco dove e come gli studenti marchigiani potranno effettuare il test gratis

ANCONA - Tamponi gratuiti anti Covid il giorno della Befana per gli studenti delle Marche. E' l'operazione "Rientro a scuola in sicurezza" varata dalla Regione Marche. Ne hanno dato notizia il presidente Francesco Acquaroli e gli assessori Filippo Saltamartini e Giorgia Latini.

L'iniziativa è dedicata gli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado. Il 6 gennaio, in vista del rientro tra i banchi, la Regione ha predisposto dei punti tamponi sul territorio regionale rivolti agli studenti della scuola scuole primaria e secondaria di primo grado che abbiano dei sintomi o che abbiano avuto un contatto diretto o sospetto positivo, che potranno recarsi direttamente e senza bisogno di prenotazione per effettuare lo screening.

I punti vaccinali individuati sono i seguenti

Area Vasta 1 a Fano (ex CODMA Via Tommaso Campanella1, ore 8-14), Pesaro (via Lombardia 7, ore 8,30 – 14), Urbino (Via Sasso 70, ore 8-14).

Area Vasta 2 ad Ancona (PalaRossini, ore 8-20), Fabriano (Via Fornaci 108 - 8,30 – 13), Falconara (Pinacoteca Francescana, ore 14-20), Jesi (Zona Zipa - Via dell’Industria 9, ore 8,30 – 12,30), Osimo (PalaBaldinelli Via Striscioni 82, ore 8,30 – 15), Senigallia (Stadio Bianchelli Via Montenegro 21, ore 8-13.

Area Vasta 3 a Civitanova Marche (Via San Constatino, piazzale antistante il COVID hospital - ore 8,45 – 14), Matelica (Sede Protezione Civile - Località Cavalieri, ore 9-12) e Macerata (Piediripa, Via Domenico Annibali dietro al Punto Vaccinale Territoriale, ore 7,30 – 14).

Area Vasta 4 al Fermo Forum (ore 8-14)

Area Vasta 5 i punti sono individuati a Ascoli Piceno (Via degli Iris 1 di fronte al poliambulatorio distrettuale, ore 12-20) e a San Benedetto del Tronto (Palazzetto dello Sport – Viale dello sport, ore 14 – 20).

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA