Il Covid esce da scuola, in discesa le classi in quarantena: ora sono 106

ANCONA - Dal fronte del contrasto alla pandemia ci sono buone notizie anche per quello che riguarda la scuola.

Si conferma infatti «il trend generale discendente delle segnalazioni - scrive in una nota l’Ufficio Scolastico Regionale -. Le uniche situazioni che sembrano discostarsi a livello locale sono individuate in tre zone. La prima nelle scuole medie della provincia di Macerata: nel mese di maggio infatti è stata quasi sempre sopra il 30% delle segnalazioni provinciali e più di recente oscilla intorno al 45%. Invece nella provincia di Ancona, osservata speciale è la scuola dell’infanzia che da lunedi scorso è stabile intorno al 30% delle segnalazioni provinciali. Lente di ingrandimento anche sulle secondarie di secondo grado, le superiori che da dieci giorni a questa parte oscilla intorno al 42% delle segnalazioni provinciali. Infine, attenzione anche nella provincia di Ascoli dove nelle scuole medie che da dieci giorni a questa parte sono stabili intorno al 35% delle segnalazioni provinciali. Complessivamente sono quindi 106 ancora le classi in quarantena per il Covid: per la terza settimana consecutiva si scende dopo che il picco era stato toccato nella prima settimana di maggio.

