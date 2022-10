ANCONA- E' stato rilevata nelle Marche il primo caso di Omicron BQ.1.1 del Sars-Cov-2, conosciuta come Variante Cerberus.

Non è la sola variante

Il caso è stato individuato in un campione positivo al Covid «proveniente dalla provincia di Ancona». Oltre al primo caso di sub variante 'Cerberus', recentemente erano stati individuati anche tre casi di sub variante 'Centaurus'