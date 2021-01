Riaprono le scuole, torna la paura contagi. Acquaroli: «Bus potenziati, ma facciamo attenzione il virus gira ancora molto»

ANCONA - Domani, 25 gennaio 2021, è il giorno della riapertura delle scuole superiori nelle Marche, anche se la presenza sarà dimezzata. Un giorno atteso, ma anche di paura per dover fare i conti con il Covid che continua a infettare. «Domani sarà un giorno importante per la nostra regione perché ripartiranno, seppure al 50%, le scuole superiori in presenza. Mi raccomando, prestiamo la massima attenzione perché il virus gira ancora molto. Il trasposto scolastico è stato potenziato con oltre 130 autobus, così da evitare calca e assembramenti. Ricordiamo che è sempre possibile, per tutta la popolazione scolastica, studenti, docenti e personale, effettuare il tampone gratuitamente e senza prenotazione nelle sedi predisposte per lo screening di massa, che sono comunicate nel sito istituzionale della Regione. Buon rientro a tutti, sperando che sia un primo passo verso la normalità» scrive il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, su Facebook.

