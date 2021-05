Fascia 50-59 anni, in 7 minuti 10mila prenotazioni per il vaccino. In tilt sito e centralini nelle Marche

ANCONA - In sette minuti oltre 10mila prenotazioni: la corsa al vaccino per la fascia di età 50-59enni è cominciata ieri qualche minuto prima di mezzogiorno ed ha subito mandato in tilt sito e centralini che hanno dovuto smistare migliaia di richieste arrivate dalle Marche.

«Una situazione che fa comprendere quanta attesa c’era tra i cittadini di questa età», sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini che nelle scorse ore ha incontrato con il governatore Acquaroli i rappresentanti delle categorie economiche per fare il punto sulle vaccinazioni nelle aziende. «Ci siamo riaggiornati per la fine del mese, in quanto ancora non sappiamo quando ci arriveranno i rifornimenti massicci promessi dal generale Figliuolo ma siamo pronti a partire appena arriveranno le dosi». L’assessore sottolinea che la profilassi in azienda seguirà il percorso intrapreso con i punti vaccinali, gli ospedali, i medici di famiglia e le farmacie «a garanzia della salvaguardia di una organizzazione che sta marciando a pieno ritmo, grazie anche alla adesione dei marchigiani». Mercoledì si aprirà lo slot per la fascia dei 40-49enni, ma al momento la somministrazione delle dosi per questa categoria è prevista dalla fine di giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA