Covid, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 1.885, il 39,4% dei tamponi esaminati. Età e province, ecco dove il virus corre di più /Il trend

ANCONA - Il via libera alla quarta dose del vaccino anti Covid, per anziani e fragili, certifica una fase pandemica in cui la guardia va tenuta alta per consolidare il graduale ritorno alla normalità. Ma anche la capacità dei vaccini di arginare questa ultima ondata: se i numeri giornalieri, spinti da Omicron-2, restano infatti alti anche nelle Marche, rimane invece sotto controllo la pressione sulle strutture ospedaliere

Oggi, sabato 9 aprile, il Gores ha certificato 1.885 nuovi positivi (ieri erano stati 2.086) con un tasso di infezione del 39,4% (dal 41,2%) su 4.785 tamponi diagnostici testati (5.060). L'incidenza oggi si attesta su 916.47 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 936,12).

L'andamento del tasso di incidenza nelle Marche

Province, ecco dove il virus colpisce di più

E' Ancona la provincia con il maggior numero di positivi al Covid nelle ultime 24 ore con 553 casi. A seguire le province di Pesaro Urbino con 348, Macerata 344, Ascoli Piceno con 330 e Fermo con 236. I contagi di fuori regione sono 74.

Età, restano due le fasce in cui il virus trova la porta aperta per moltiplicarsi

Sono sempre le fasce 25-44 e 45-59 anni dove maggiore è il numero dei no-vax quelle in cui il virus continua a contagiare di più, rispettivamente con 449 e 472 nuovi casi. Tra i giovani è la fascia di età 6-10 anni, quella delle scuole elementari, a far registrare il maggior numeri di positivi oggi con 102 casi.

IL TREND DEI CONTAGI

