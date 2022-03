Positivi su ma pochi ricoveri: le Marche tornano in zona bianca Covid. Firmata l'ordinanza

ANCONA - Il ministro per la Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza: le Marche tornano in zona bianca Covid. A livello di regole e limitazioni il cambiamento è praticamente irrilevante, ma certifica i passi avanti compiuti dalla regione soprattutto per quanto riguarda l'occupazione dei posti letti ospedalieri, scesi oltre le soglie malgrado il rialzo dei positivi dovuto alla variante Omicron-2. Insieme alle Marche tornano bianche anche Lazio e Calabria, resta gialla soltanto la Sardegna.

Ultimo aggiornamento: 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA