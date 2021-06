Coronavirus, un altro giorno senza morti nelle Marche, stabili i ricoverati/ La progressione del contagio

ANCONA - Dopo il calo dei contagi (ieri ne sono stati registrati 20, oggi 33), un'altra buona notizia per le Marche impegnate nella battaglia alla pandemia di Covid: oggi, martedì 8 giungo, il Gores ha segnalato zero morti. Un evento per fortuna sempre più frequente: la scorsa settimana si è verificato per tre giorni di fila. Un dato che, unito all'abbassamento delle curve e delle occupazioni ospedaliere (anche se oggi i ricoveri sono stabili) spiana la strada verso la zona bianca.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.024 persone. Si tratta di 1.699 uomini e 1.325 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (981), seguita da Ancona (966), Macerata (511), Fermo (289) e Ascoli (243). Sono 34 le vittime provenienti da fuori regione.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

STABILI I RICOVERATI

Stabile a 98 il numero dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche: nell'ultima giornata i pazienti in terapia intensiva sono scesi a 15 (-2 su ieri), quelli in semi intensiva sono saliti a 31 (+2), e i degenti nei reparti non intensivi sono rimasti stabili a 31. C'è una sola persona in osservazione al pronto soccorso (Macerata), mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 70. Sono 3.146 (-126) le persone in isolamento domiciliare e 3.885 (-308) quelle in quarantena.

