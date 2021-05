Le Marche tutte in zona gialla: da domani nessun Comune in "arancione rafforzato"

ANCONA - Le Marche interamente in zona gialla: scompaiono da domani le enclavi in "arancione raffozato" Covid, la classificazione che unisce le restrizioni della zona arancione ai divieti di spostamento propri di quella rossa. È quanto deciso dalla giunta guidata da Francesco Acquaroli sulla base dei dati dei contagi in calo, malgrado qualche comunque resti ancora sopra le soglie di sicurezza. Nel pesarese Acqualagna e Petriano torneranno domani in zona gialla alla scadenza dell'ordinanza, che non verrà rinnovata, sull'arancione rafforzato. Anche i due comuni del Maceratese sotto osservazione, Morrovalle e Montecassiano, restano in zona gialla.

APPROFONDIMENTI I CONTAGI Scuola, sempre meno le classi delle Marche in quarantena, ma sale... LE LINEE GUIDA Distanze tra ombrelloni, numero chiuso in piscina e accessi alle...

© RIPRODUZIONE RISERVATA