Covid, da oggi gli stadi aperti al 75%. La quarta dose? Sì, ma solo ai fragilissimi

ANCONA - Sul fronte della profilassi arriva il via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla quarta dose di vaccino anti-Covid per i pazienti gravemente immunodepressi, che abbiano completato il ciclo primario di immunizzazione, composto per questa categoria da due dosi più quella addizionale. La Cts si è riunita nelle scorse ore e il parere è stato trasmesso al ministero della Salute.

Per i pazienti immunocompromessi secondo l’Aifa la quarta dose equivarrebbe alla dose booster offerta alla popolazione generale: l’indicazione degli esperti è che venga somministrata con vaccini a mRna, negli stessi tempi del booster per tutti.



La decisione

Sulla ripartenza invece il governo ha deciso di far tornare da oggi le capienze degli impianti sportivi al 75% all’aperto ed al 60% al chiuso, in una road map di aperture che si svilupperà a partire dal mese di marzo. Questo perchè l’epidemia Covid sembra avere mollato definitivamente la presa in Italia ma anche nelle Marche, con numeri in discesa a partire dai contagi fino alla situazione ospedaliera con un decremento sensibile di accessi nei Pronto soccorso della regione. In calo continuo i ricoveri nelle strutture sanitarie: secondo i dati ufficializzati ieri i degenti sono arrivati a 308, ovvero -10 rispetto alla giornata precedente: 32 i ricoverati in terapia intensiva (-1), 64 in semi intensiva (+1), 212 in reparti non intensivi (-10) con 38 dimessi.



Il report

Numeri che danno l’idea di come il virus stia battendo la ritirata e infatti l’occupazione dei posti letto è scesa al 12,5% nelle terapie intensive (32 posti occupati su 256) e al 26,9% nell’area medica (276 su 1.025). Resta alto invece il tributo di vittime marchigian: nell’ultima giornata sono stati registrati 10i decessi legati al covid che fanno salire il totale a 3.553 dall’inizio dell’emergenza sanitaria: sono morti 4 uomini e 6 donne, di età compresa tra 63 e 102 anni, tutti con patologie pregresse. Gli ospiti di strutture territoriali 198. I positivi alla data di oggi sono 24.305 (ricoverati più isolamenti), le persone in quarantena 25.856, di cui 1.406 sintomatici. I dimessi e guariti dall’inizio della pandemia salgono a 287.095.



