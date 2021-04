In classe in sicurezza: la Regione stanzia altri tre milioni per gli impianti di sanificazione nelle scuole

ANCONA - Dopo il primo finanziamento di 2 milioni di euro deciso dalla Regione Marche per migliorare la qualità e la sicurezza degli ambienti che ospitano gli studenti marchigiani, la giunta regionale ha approvato nelle scorse ore un secondo stanziamento di ulteriori 3 milioni a favore degli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di sanificazione dell’aria, al fine di favorire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza pandemica.

Le scuole marchigiane infatti in larga parte non hanno avuto la possibilità di accedere all’utilizzo di attrezzature di recente produzione, in grado, attraverso diversi sistemi e diverse modalità, di abbattere virus e sostanze potenzialmente inquinanti e nocive: «A tal fine - si legge nella delibera approvata due giorni fa - con questo intervento, si intende ovviare alle carenze nella dotazione di tali dispositivi di sanificazione dell’aria, riscontrate in ambito scolastico, con azioni di stimolo e sostegno all’acquisto di tali macchinari, indispensabili ai fini della ripresa in totale sicurezza dell’attività didattica in presenza, da svolgersi in ambienti adeguatamente sanificati».

Le azioni portate avanti

Questo finanziamento, come detto, è complementare a quello approvato nel febbraio scorso dove - con 2 milioni - si sono attivate le misure per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aule scolastiche attraverso l’installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, «finalizzata allo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche». L’obiettivo della giunta regionale, viene specificato nella delibera, è quello «di investire nell’istruzione, in questo particolare momento di crisi dei processi di apprendimento in conseguenza della diffusione del virus, nella consapevolezza che la qualificazione del capitale umano costituisce uno strumento indispensabile sia per la promozione dell’economia della conoscenza, sia per ampliare le possibilità di inserimento occupazionale in particolare dei giovani, quali destinatari finali delle misure previste». Sono destinatarie dell’intervento le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. Il contributo complessivo per ogni Istituto scolastico è fino a.20mila euro per istituti fino a 800 studenti iscritti; fino a 30mila euro per istituti fino a 1500 studenti iscritti e fino a 40mila per istituti con oltre 1500 studenti iscritti. Il contributo verrà concesso alle scuole che presenteranno apposito progetto attraverso la piattaforma informatica regionale Siform2 e in graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate con questo intervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA