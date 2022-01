Si stabilizza la curva Covid nelle Marche, ma i nuovi positivi sono 5.850 e due province corrono /Il trend dei contagi

ANCONA - Le Marche restano nella morsa della quarta ondata Covid, con i contagi spinti in alto dalla variante Omicron, ormai predominante. La scelta della giunta regionale di conteggiare tra i positivi giornalieri anche quelli frutto dei tamponi rapidi ha prodotto un ulteriore balzo delle cifre negli ultimi giorni, anche se oggi la curva pare andare verso un stabilizzazione. Dopo il record di ieri (7.748), oggi, mercoledì 19 gennaio, il Gores ha infatti segnalato 5850 nuovi positivi. Il tasso di positività passa al 39,1% (ieri 40,5%) sui 14.975. tamponi analizzati (19.138). L'incidenza settimanale si attesta a 2.549,41 casi su 100mila abitanti (2.319,16).

I contagi per province e classi di età

Il virus continua a correre soprattutto in due province: Ancona (1.581) e Pesaro Urbino (1.494), seguite da Macerata (916), Ascoli Piceno (913) e Fermo (698); sono 248 i contagi provenienti da fuori regione. Per quanto riguarda le classi di età, le più colpite si confermano quelle con la più alta percentuale di no vax: 1.593 casi tra 25 e 44 anni e 1.302 tra 45 e 59 anni. Resta alta l'attenzione anche per i contagi tra i più giovani: nelle tre fasce che comprendono bambini e adolescenti tra 6 e 18 anni, infatti, sono stati registrati 1.466 casi.

