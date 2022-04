Covid, pochi tamponi e 714 nuovi positivi, ma l'incidenza delle Marche continua a scendere/ Il trend

ANCONA - Come ogni lunedì, anche oggi i dati giornalieri della pandemia Covid scontano il limitato numero di test effettuati ieri, domenica. Malgrado ciò, resta comunque alto il totale giornaliero delle Marche, a dimostrazione che le curve ormai sono al plateau ma che è ancora presto per abbandonare ogni precauzione.

Oggi, lunedì, 11 maggio, il Gores ha segnalato 714 positivi (ieri erano stati 1.789), con un tasso di positività del 40,8 (36,7%) sui 1.749 (6.077) tamponi diagnostici analizzati. Continua a scendere l'incidenza, che oggi si attesta a 900,36 casi settimanali ogni 100mila abitanti (910,80)

I contagi per province e classi di età

Numeri più bassi in ognuna delle province, ma è sempre il capoluogo Ancona la più colpita delle Marche con 242 casi, seguita da Ascoli Piceno (140), Macerata (130), Pesaro Urbino (95) e Fermo (82), sono 25 i contagiati provenienti da fuori regione.

Oltre la metà dei casi giornalieri concentrati, come ormai d'abitudine, nelle due classi intermedie di età, oggi le uniche in "tripla cifra": 204 positivi per i 25-44enni e 187 per i 45-59enni. Tra i più giovani sono i bambini delle scuole elementari (6-10 anni) i più colpiti con 51 casi.

Focolaio all’ospedale Mazzoni, l’ultima ondata Covid contagia 55 operatori sanitari in particolare del reparto di pronto soccorso

