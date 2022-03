Covid, nelle Marche 1.893 positivi e continua la risalita dell'incidenza: infetta quasi la metà dei tamponi/ Il trend

ANCONA - Ieri, per la prima volta nella quarta ondata, non sono stati comunicati decessi legati al Covid nelle Marche. Un dato che induce all'ottimismo ma non ad un completo abbandono di ogni precauzione, perchè anche i dati di oggi confermano come siano ripartiti i contagi e come l'incidenza sia passata in pochi giorni da un minimo di 580 agli oltre 750 di oggi. Un rialzo che, almeno per il momento, non si riflette sull'occupazione dei posti letto, soprattutto per merito della copertura vaccinale. Oggi, giovedì 10 marzo, il Gores ha segnalato 1.893 nuovi positivi (ieri erano 1.784), con un tasso di positività del 47,5% (38,8%) sui 3.989 tamponi analizzati (ieri 4.500). Continua la risalita dell'incidenza, che oggi arriva a 752,03 casi settimanali ogni 100mila abitanti (era 703,07 ieri).

Positivo al Covid il primario del Pronto soccorso: chiude l'Obi, un solo medico nel turno

Il contagio nelle province

Praticamente un terzo dei contagi totali: resta Ancona la provincia delle Marche più colpita con 630 casi, davanti a Macerata (384), Ascoli Piceno (300) Pesaro Urbino (250) e Fermo (225); sono 104 i casi provenineti da fuori regione.

I positivi per classe di età

Restano le classi intermedie, quelle con le più ampie sacche di resistenza no-vax, quelle più colpite dai contagi, con pù della metà del totale. Sono infatti 565 i casi tra i 25-44enni e 412 tra i 45-59enni. Fari puntati, però, anche sui più giovani: 193 casi tra i ragazzi delle scuole superiori (14-18 anni) e 117 tra i bambini delle scuole elementari (6-10 anni).

«Il taglio dei turni di notte si scarica sui medici del 118». Il sindacato Smi Marche contesta la riorganizzazione della guardia medica

