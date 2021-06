Coronavirus, nelle Marche 46 positivi: completata la seconda settimana con numeri da zona bianca/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Ieri il secondo giorno consecutivo senza morti nelle Marche, un cospicuo calo dei ricoverati, ma anche una piccola impennata dei nuovi casi positivi. Segno che le Marche sono ancora impegnate nella battaglia contro la pandemia Covid e che servirà tenere duro per l'agognanta zona bianca. Oggi, giovedì 10 giugno, sono stati 46 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche. Un forte calo rispetto agli 83 di ieri e la seconda settimana con numeri da zona bianca è completa: appuntamento al 21 giugno.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2644 tamponi: 1367 nel percorso nuove diagnosi (di cui 462 screening con percorso Antigenico) e 1277 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,4%). Le province di Fermo e Macerata sono quelle con più contagi (13), seguite da Pesaro (6), Ancona (5) e Ascoli Piceno (3). Sono 11 i positivi proveninti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

OGGI 10 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 46 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (11 casi rilevati), contatti in setting domestico (9 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (14 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (1 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 8 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.462 test antigenici effettuati e n.10 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 2%..

