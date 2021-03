Coronavirus, 232 nuovi positivi nelle Marche, ma crollano i tamponi: infetto uno su tre/ La mappa del contagio

ANCONA - Sono stati 232 i nuovi positivi al Covid segnalati oggi, lunedì 29 marzo, dal Gores nelle Marche. Si tratta di un numero in forte calo rispetto ai dati degli ultimi giorni, ma legato al basso numero di tamponi analizzati ieri, domenica. Sono stati infatti solo 700 i tamponi molecolari testati: uno su tre è risultato positivo. Preoccupa il nord della regione: più della metà dei nuovi positivi sono relativi alle province di Pesaro e Ancona.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1498 tamponi: 742 nel percorso nuove diagnosi (di cui 42 nello screening con percorso Antigenico) e 756 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,3%). I 232 nuovi positivi sono così distribuiti: 37 in provincia di Macerata, 99 in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione.



LA MAPPA DEL CONTAGIO

OGGI 6 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 232 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (38 casi rilevati), contatti in setting domestico (44 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (116 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1 caso rilevato). Per altri 26 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 42 test e sono stati riscontrati 6 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 14%.

