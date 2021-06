Coronavirus, nelle Marche 16 nuovi positivi: la metà per contatti con amici e parenti/ I numeri delle regioni

ANCONA - Ieri il gradito ritorno alla zona bianca Covid, la bella notizia degli zero contagi a livello regionale che nelle Marche mancava dal 3 agosto corso, ma anche due vittime a ricordare che il Coroanvirus non è ancora sconfitto. Oggi, martedì 22 giugno, il Gores ha segnalato 16 nuovi positivi, frutto anche di un maggior numero di tamponi analizzati. la metà dei contagi vengono da contatti con familiari o amici.

APPROFONDIMENTI PESARO Un terzo dei Comuni è Covid free: «Ma serve un ultimo... L'ITER Ospedali e servizi nell’entroterra, il centrodestra ridisegna...

Addio mascherine già da lunedì 28 con tutta Italia in zona bianca: c'è anche l'avallo del ministro Speranza

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2120 tamponi: 935 nel percorso nuove diagnosi (di cui 245 screening con percorso Antigenico) e 1185 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,8%). E' stata la provincia di Pesaro e Urbino quella con più nuovi positivi (5), seguita da Fermo (4), Ancona (3) e Macerata (1). Sono 3 i contagi provenineiti da fuori regione, la provincia di Ascoli Piceno si mantiente a quota zero.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Ecco quanti sono nelle Marche i sanitari che non si sono ancora vaccinati. E sulle varianti si accelera

OGGI ZERO POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 16 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (3 casi rilevati), contatti in setting domestico (5 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (3 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.245 test antigenici effettuati e n.0 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 0%.

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA