Covid Marche, calano tamponi e positivi. Il tasso di positività resta alto, 6 ricoveri in più / L'andamento del contagio

ANCONA - Covid Marche, meno tamponi effettuati nel giorno di festa e meno positivi, ma indici di positività e incidenza che restano sempre molto alti.

I positivi al Coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati 699, un numero largamente inferiore rispetto a quello dei giorni precedenti, anche a causa del minor numero di tamponi effettuati il primo gennaio 2022.

Il tasso di positività è del 33,4%, molto alto quindi, mentre quello di incidenza cumulativo su 100mila persone continua la sua fase ascendene arrivando a 621,08.

Resta inferiore alla media del resto di Italia l'incidenza cumulativa: le Marche sono al 15° posto su 21 con i dati di ieri.

Per tornare al bollettino di oggi la provincia più colpita resta sempre quella di Ancona con 397 casi.

La classe di età più colpita è sempre quella tra 25-44 anni ma si nota una brusca impennata della classe 45-59 probabilmente dettata anche dal tipo di persone che ieri si sono recate a fare il tempone.

Il contatto domestico, in questo momento, è la causa principale dei contagi odierni; il numero dei sintomatici è di 158 persone.

I ricoveri crescono di 6 unità in un giorno nelle Marche: si tratta di due ingressi in terapia intensiva (che porta a 50 il totale con un tasso di occupazione del 19,8%) e di quattro ingressi in area medica (227 il totale con il 23,16% del totale).

Trend giorno per giorno dei contagi

Ultimo aggiornamento: 14:27

