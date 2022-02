Covid, 2.556 nuovi positivi nelle Marche e incidenza ancora giù: in una settimana il calo è di più del 40%/ Il trend

ANCONA - Continua la discesa dei numeri della quarta ondata Covid nelle Marche, che prosegue ormai da più di due settimane. La regionè entrata in zona arancione Covid ormai da lunedì, ma le limitazioni sono destinate soltanto a chi non è in regola con il Super Green Pass per vaccinazione o guarigione. Oggi, venerdì 11 febbraio, il Gores ha segnalato 2.556 nuovi positivi (ieri erano 2.935), con una percentuale di positività del 38,4% (dal 41%) sui 6.656 tamponi analizzati (ieri 7.158). L'incidenza conferma il recente trend in deciso calo e si attesta a 1.190,95 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.289,12). Continua la regressione della curva epidemica: la settimana si chiude con circa 18 mila casi/settimana, in riduzione del 43% in comparazione con quella precedente a quota 31mila.

I contagi per provincia

Si conferma, seppur con numeri in calo, la provincia di Ancona quella più colpita con 736 casi, seguita da Macerata (587), Pesaro Urbino (446), Ascoli Piceno (355) e Fermo (325); sono 107 i contagi provenienti da fuori .

I contagi per classe di età

Totali in discesa in tutte le classi di età, ma restano quelle consuete le più colpite: 650 casi tra 25 e 44 anni e 577 per 45-59enni. Ancora da tenere sotto osservazione i contagi tra i più giovani, sono infatti 748 tra gli under 18, con i numeri più alti, di nuovo, per i bimbi delle scuole elementari (6-10 anni) con 231 positivi.

IL TREND DEI CONTAGI

