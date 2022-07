Covid, ancora 3mila positivi in un giorno nelle Marche: su l'incidenza, ricoveri in calo/ Il trend

ANCONA - Ancora una giornata, la terza di fila, con più di tremila contagiati ma torna a scendere il numero dei ricoverati. Dati a due facce per la fase pandemica Covid delle Marche, che comunque non si sottraggono al trend generale di crescita legato alla diffusione della subvariante Omicron 5. Non a caso è recentissima l'apertura agli over 60 delle prenotazioni per la quarta dose di vaccino.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, assalto al nuovo hub vaccinale di Piediripa: in una mattinata più di 200 iniezioni

Oggi, giovedì 14 luglio, Il Gores ha segnalato 3.424 nuovi positivi (ieri 3.194), il 43,3% (dal 43,4%) dei 7.903 (ieri 7.345) tamponi diagnostici analizzati. Continua a salire l'incidenza, che oggi si attesta a 1.353,99 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.330,85). Oggi sono stati segnalati i decessi legati al Covid di un uomo e una donna: da inizio pandemia sono state 3.962 le vittime nelle Marche, 2,186 uomini e 1.776 donne. In calo i ricoverati, che oggi sono 185, 3 meno di ieri. Stabili a 8 quelli in terapia intensiva, scendono a 177 (-3) quelli in area medica.

Gimbe: +31%

Nelle Marche la settimana 6-12 luglio ha fatto registrare una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al coronavirus per 100mila abitanti (1.370), evidenziando un aumento dei nuovi casi (31,1%) rispetto alla settimana precedente. Emerge dai dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe. A livello provinciale è Ascoli Piceno a guidare la classifica di nuovi casi per 100mila abitanti (1.620; +51,7% rispetto alla settimana precedente); seguono Ancona 1.252 (+24,2%), Macerata (1.248; +26,9%), Fermo (1.232; +28,4%) e Pesaro e Urbino (995; +33,3%).